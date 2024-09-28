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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Манчестер Сити
Ньюкасл - Манчестер Сити: обзор матча 28 сентября 2024
Ньюкасл
28.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
58'
Э. Гордон (П)
35'
Й. Гвардиол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Манчестер Сити
90'
Желтая карточка
Р. Диаш
81'
Замена
Савиньо
️️️️
Р. Льюис
81'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Д. Грилиш
Замена
В. Ливраменто
️️️️
К. Триппьер
78'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
С. Тонали
77'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Х. Барнс
76'
66'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
И. Гюндоган
Желтая карточка
Жоэлинтон
63'
Желтая карточка
С. Тонали
62'
62'
Желтая карточка
Д. Грилиш
60'
Желтая карточка
М. Ковачич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Гордон
58'
56'
Желтая карточка
Эдерсон
35'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гвардиол
Пас отдал
Д. Грилиш
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
32'
Желтая карточка
Ф. Шер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
3-1-3-3
1
Поуп
33
Берн
5
Шер
2
Триппьер
16
Тонали
11
Барнс
3
Холл
39
Гимарайнс
17
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
3-2-2-2-1
31
Эдерсон
3
Диаш
25
Аканджи
24
Гвардиол
82
Льюис
2
Уокер
8
Ковачич
20
Гюндоган
20
Силва
10
Грилиш
9
Холанд
2
Триппьер
2
Ливраменто
2
Ливраменто
2
Триппьер
16
Тонали
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
16
Тонали
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
20
Гюндоган
47
Фоден
47
Фоден
20
Гюндоган
82
Льюис
17
Савиньо
17
Савиньо
82
Льюис
10
Грилиш
11
Доку
11
Доку
10
Грилиш
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
4
4
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
10
Офсайды
1
0
Количество передач
329
554
Сейвы
5
3
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.87
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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