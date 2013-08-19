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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ньюкасл
Манчестер Сити - Ньюкасл: обзор матча 19 августа 2013
Манчестер Сити
19.08.2013, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Ньюкасл
6'
Д. Сильва
22'
С. Агуэро
51'
Я. Туре
75'
С. Насри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ньюкасл
Замена
А. Негредо
️️️️
Д. Сильва
81'
ГОЛ! 4:0!
С. Насри
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
75'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
В. Компани
71'
65'
Замена
С. Амеоби
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
С. Насри
️️️️
С. Агуэро
62'
ГОЛ! 3:0!
Я. Туре
51'
45'
+4
Замена
П. Дамметт
️️️️
Й. Гуффран
45'
+3
Красная карточка
С. Тэйлор
43'
Замена
В. Анита
️️️️
Х. Гутьеррес
40'
Желтая карточка
М. Дебюши
33'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
Фернандиньо
32'
Желтая карточка
Э. Джеко
31'
31'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Э. Джеко
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
42
Яя Туре
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ОП
94
Йоан Гуффран
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
15
Лескотт
3
Клиши
42
Туре
16
Навас
5
Фернандиньо
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
4-1-3-1-1
23
Крул
26
Дебюши
2
Колоччини
27
Тэйлор
2
Янга-Мбива
24
Тиоте
94
Гуффран
17
Сиссоко
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
61
Сиссе
10
Агуэро
14
Насри
14
Насри
10
Агуэро
4
Компани
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
4
Компани
21
Сильва
21
Негредо
21
Негредо
21
Сильва
94
Гуффран
14
Дамметт
14
Дамметт
94
Гуффран
18
Гутьеррес
6
Анита
6
Анита
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
10
Амеоби
10
Амеоби
8
Бен Арфа
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ньюкасл
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
33
Роб Эллиот
ВР
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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