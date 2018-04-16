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Матье Дебюши
Матье Дебюши
Завершил карьеру
28 июля 1985 (41)
#26 | Защитник
187 см | 82 кг
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Защитник «Сент-Этена» Дебюши – лидер в топ-5 лиг Европы по голам в 2018 году
2018.04.16 08:52
1
Защитник «Сент-Этьена» обошел Неймара в борьбе за звание футболиста месяца во Франции
2018.03.13 09:42
6
«Арсенал» намерен бесплатно отпустить Дебюши в «Сент-Этьен»
2018.01.31 14:53
«Арсенал» могут покинуть как минимум 6 игроков
2018.01.09 01:27
3
Дебюши сыграет против «Црвены Звезды», выйдя на поле впервые с ноября
2017.10.18 22:50
1
«Марсель» ведет переговоры с Дебюши
2017.01.07 10:18
Дебюши: «Мы здороваемся с Венгером, но ничего более»
2016.12.30 00:12
1
Дебюши может уйти из «Арсенала»
2016.12.22 17:11
1
Дебюши травмировался в дебютном матче за «Арсенал» в нынешнем сезоне
2016.11.28 14:46
2
«Арсенал» принял предложение «Галатасарая» об аренде Дебюши
2016.08.07 16:38
«Бордо» ведет переговоры по покупке Дебюши
2016.07.25 11:48
Дебюши пропустит Евро-2016
2016.05.12 14:26
1
Дебюши выбыл на несколько недель
2016.02.24 11:57
Венгер: «Это я заблокировал переход Дебюши в «Манчестер Юнайтед»
2016.02.20 06:47
1
Фото
«Бордо» арендовал Дебюши у «Арсенала»
2016.02.01 23:44
«Сандерленд» претендует на Дебюши
2016.01.27 00:18
Дебюши переходит в «Астон Виллу»
2016.01.25 13:26
1
Гард: «Обсудили с Арсеном Дебюши»
2016.01.08 10:22
«Рома» близка к подписанию Дебюши
2016.01.08 01:56
Дебюши может продолжить сезон в составе «Ромы»
2016.01.01 16:15
Защитник «Арсенала» покинет клуб в зимнее трансферное окно
2015.12.31 20:21
Дебюши может покинуть «Арсенал» в январе
2015.12.30 15:14
Дебюши может покинуть «Арсенал» в январе
2015.10.03 11:19
Венгер: «Количество игроков, которые могут усилить топ-клубы, невелико»
2015.09.02 16:13
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