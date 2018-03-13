Защитник «Сент-Этьена» обошел Неймара в борьбе за звание футболиста месяца во Франции

Защитник «Сент-Этьена» Матье Дебюши стал лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам февраля, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции.

Стоит отметить, что 32-летний футболиста стал первым защитником за последние пять лет, который получил звание лучшего футболиста месяца. В голосовании он получил 47 процентов, опередив нападающего «ПСЖ» Неймара, которому досталось 34 процента голосов, и Бенжамина Лекома из «Монпелье» (19 процентов).

Дебюши отметился двумя голами в четырех февральских матчах своей команды.