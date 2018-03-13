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  • Защитник «Сент-Этьена» обошел Неймара в борьбе за звание футболиста месяца во Франции

Защитник «Сент-Этьена» обошел Неймара в борьбе за звание футболиста месяца во Франции

13 марта 2018, 09:42
6

Защитник «Сент-Этьена» Матье Дебюши стал лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам февраля, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции.

Стоит отметить, что 32-летний футболиста стал первым защитником за последние пять лет, который получил звание лучшего футболиста месяца. В голосовании он получил 47 процентов, опередив нападающего «ПСЖ» Неймара, которому досталось 34 процента голосов, и Бенжамина Лекома из «Монпелье» (19 процентов).

Дебюши отметился двумя голами в четырех февральских матчах своей команды.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Сент-Этьен ПСЖ Монпелье Дебюши Матье Леком Бенжамин Неймар
Комментарии (6)
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Gek Dement
1520923538
Неймар последнее время чемпион по попаданию в скандальные ситуации разве только. ..
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VeniaminS
1520923694
Зазвездился!!!
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Pro100Kid
1520925094
Вряд ли этот факт сильно расстроил Неймара)
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Татарин за ЦСКА
1520927684
неймар хочет уйти из ПСЖ и покинуть Францию потому что не хочет быть в тени Дебюши!!!
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zigbert
1520937209
Скоро во Франции Неймара совсем забудут.
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ПФК ЦСКА Моscow
1520940036
напомнил о себе
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