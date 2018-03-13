Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник «Сент-Этьена» обошел Неймара в борьбе за звание футболиста месяца во Франции

    Защитник «Сент-Этьена» Матье Дебюши стал лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам февраля, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции.

    Стоит отметить, что 32-летний футболиста стал первым защитником за последние пять лет, который получил звание лучшего футболиста месяца. В голосовании он получил 47 процентов, опередив нападающего «ПСЖ» Неймара, которому досталось 34 процента голосов, и Бенжамина Лекома из «Монпелье» (19 процентов).

    Дебюши отметился двумя голами в четырех февральских матчах своей команды.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2018 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 13 марта 2018, 14:20

      напомнил о себе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 13:33

      Скоро во Франции Неймара совсем забудут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 10:54

      неймар хочет уйти из ПСЖ и покинуть Францию потому что не хочет быть в тени Дебюши!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 13 марта 2018, 10:11

      Вряд ли этот факт сильно расстроил Неймара)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 13 марта 2018, 09:48

      Зазвездился!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 13 марта 2018, 09:45

      Неймар последнее время чемпион по попаданию в скандальные ситуации разве только. ..

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11