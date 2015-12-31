Защитник «Арсенала» покинет клуб в зимнее трансферное окно

Защитник «Арсенала» Матье Дебюши покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом француз заявил главному тренеру команды Арсену Венгеру.

Дебюши проиграл конкуренцию за место в основном составе «канониров» испанцу Эктору Бельерину и рискует не попасть в состав сборной Франции на Евро-2016.

В услугах 30-летнего француза заинтересованы «Рома» и «Лион». В нынешнем сезоне Дебюши провел за «Арсенал» в АПЛ лишь два матча, в которых не отметился результативными действиями. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 13 миллионов евро.