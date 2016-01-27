«Сандерленд» претендует на Дебюши

«Сандерленд» включился в борьбу за защитника лондонского «Арсенала» Матье Дебюши. Сообщается, что в игроке заинтересован лично главный тренер «черных котов» Сэм Эллардайс. Помимо «Сандерленда», 30-летнего француза активно пытается заполучить другой клуб английской Премьер-лиги «Астон Вилла».

Ранее также была информация о том, что интерес к персоне Дебюши проявляет «Рома». Отметим, что сам футболист уже заявил о своем желании покинуть стан «канониров» этой зимой из-за отсутствия игровой практики. В текущем сезоне французский защитник выходил на поле в футболке «Арсенала» лишь семь раз.