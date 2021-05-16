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Матье Дебюши
Статистика
Матье Дебюши - статистика
Завершил карьеру
28 июля 1985 (41)
#26 | Защитник
187 см | 82 кг
Франция
Статистика
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Публикации
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Англии 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Франция. Лига 1 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Франции 2011
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Этьен
26
2
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
0 : 0
16.05.2021
Сент-Этьен
1' - 81'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1 : 0
09.05.2021
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1 : 2
02.05.2021
Сент-Этьен
1' - 90'
50'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1 : 2
24.04.2021
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3 : 2
18.04.2021
Сент-Этьен
1' - 56'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
4 : 1
11.04.2021
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0 : 2
04.04.2021
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0 : 4
19.03.2021
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0 : 4
19.03.2021
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
2 : 3
03.03.2021
Ланс
1' - 90'
26'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2 : 1
28.02.2021
Сент-Этьен
1' - 90'
56'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1 : 1
20.02.2021
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0 : 2
14.02.2021
Сент-Этьен
1' - 90'
33'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1 : 1
03.02.2021
Нант
1' - 27'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0 : 1
31.01.2021
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3 : 1
09.01.2021
Сент-Этьен
1' - 90'
72'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1 : 1
06.01.2021
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2 : 2
23.12.2020
Сент-Этьен
1' - 90'
21'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2 : 2
20.12.2020
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1 : 2
16.12.2020
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0 : 0
11.12.2020
Анжер
1' - 90'
33'
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0 : 0
06.12.2020
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1 : 1
29.11.2020
Лилль
1' - 90'
52'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
4 : 1
21.11.2020
Сент-Этьен
46' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0 : 2
17.09.2020
Сент-Этьен
1' - 9'
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
2 : 0
12.09.2020
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
2 : 0
30.08.2020
Лорьян
1' - 90'
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