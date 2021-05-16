Статистика по турнирам

Франция. Лига 1 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Франция. Кубок 2019/2020 Франция. Лига 1 2019/2020 Франция. Лига 1 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Англии 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Франция. Лига 1 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Франции 2011 Франция. Лига 1 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Франция. Лига 1 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Франция. Лига 1 2009/2010 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008