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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Сент-Этьен
Ницца - Сент-Этьен: обзор матча 31 января 2021
Ницца
31.01.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
88'
Ш. Аби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Сент-Этьен
Замена
Д. Ндой
️️️️
Р. Бамбу
90'
88'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Аби
Пас отдал
М. Трауко
81'
Замена
Ш. Аби
️️️️
А. Норден
81'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
А. Аушиш
78'
Желтая карточка
Л. Гурна
72'
Замена
Л. Гурна
️️️️
И. Нею
Замена
М. Маолида
️️️️
А. Гуири
71'
Желтая карточка
Х. Будауи
68'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Ж. Рен-Аделед
62'
Желтая карточка
Р. Бамбу
48'
41'
Желтая карточка
А. Мукуди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
30
Йоан Кардиналь
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Дан Ндой
ПВ
Сент-Этьен
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
3-2-3-2
44
Бенитес
3
Бамбу
24
Данильюк
2
Салиба
11
Камара
3
Лотомба
6
Будауи
33
Лис-Мелу
11
Рен-Аделед
9
Дольберг
9
Гуири
4-1-1-3-1
40
Мулен
26
Дебюши
4
Соу
2
Мукуди
47
Трауко
91
Нею
45
Камара
70
Норден
24
Аушиш
99
Буанга
17
Амума
3
Бамбу
14
Ндой
14
Ндой
3
Бамбу
9
Гуири
9
Маолида
9
Маолида
9
Гуири
11
Рен-Аделед
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
11
Рен-Аделед
91
Нею
29
Гурна
29
Гурна
91
Нею
24
Аушиш
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
24
Аушиш
70
Норден
7
Аби
7
Аби
70
Норден
Остались в запасе
Ницца
Сент-Этьен
19
Кефрен Тюрам
ОП
77
Тедди Булхенди
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
17
Эмен Муэффек
ПЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
19
Кефрен Тюрам
ОП
77
Тедди Булхенди
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Остались в запасе
17
Эмен Муэффек
ПЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Ницца - Сент-Этьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
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