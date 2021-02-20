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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Реймс
Сент-Этьен - Реймс: обзор матча 20 февраля 2021
Сент-Этьен
20.02.2021, суббота, 15:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
89'
Ш. Аби
72'
Э. Билал Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Реймс
89'
Желтая карточка
М. Думбия
ГОЛ! 1:1!
Ш. Аби
89'
79'
Желтая карточка
Н. Мбюкю
Замена
З. Юссуф
️️️️
М. Камара
79'
72'
ГОЛ! 0:1!
Э. Билал Туре
Пас отдал
М. Думбия
60'
Замена
М. Думбия
️️️️
Д. Кутеса
60'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
А. Зенели
Замена
Ш. Аби
️️️️
А. Модест
59'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Л. Гурна
46'
Замена
А. Норден
️️️️
В. Хазри
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Шарель Аби
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
35
Энцо Валентем
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
20
Матье Кафаро
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
4-2-1-1-2
40
Мулен
47
Трауко
2
Мукуди
4
Сиссе
26
Дебюши
91
Нею
29
Гурна
45
Камара
99
Буанга
27
Модест
10
Хазри
3-1-2-3-1
1
Райкович
25
Фоке
4
Фас
33
Конан
5
Манетси
8
Кассама
23
Бериша
9
Зенели
7
Кутеса
11
Мбюкю
22
Диа
29
Гурна
24
Аушиш
24
Аушиш
29
Гурна
45
Камара
28
Юссуф
28
Юссуф
45
Камара
10
Хазри
70
Норден
70
Норден
10
Хазри
27
Модест
7
Аби
7
Аби
27
Модест
7
Кутеса
7
Думбия
7
Думбия
7
Кутеса
9
Зенели
19
Туре
19
Туре
9
Зенели
Остались в запасе
Сент-Этьен
Реймс
10
Рияд Будебуз
АП
23
Стефан Баич
ВР
17
Эмен Муэффек
ПЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
35
Энцо Валентем
ЦЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
23
Йехван Диуф
ВР
7
Мухамаду Драмме
ОП
20
Матье Кафаро
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
10
Рияд Будебуз
АП
23
Стефан Баич
ВР
17
Эмен Муэффек
ПЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
Остались в запасе
35
Энцо Валентем
ЦЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
23
Йехван Диуф
ВР
7
Мухамаду Драмме
ОП
20
Матье Кафаро
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Сент-Этьен - Реймс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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