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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Сент-Этьен
Бордо - Сент-Этьен: обзор матча 16 декабря 2020
Бордо
16.12.2020, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Этьен
24'
Х. У-Джо
15'
А. Норден
75'
И. Нею
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Сент-Этьен
Замена
Р. Уден
️️️️
Отавио
81'
77'
Желтая карточка
В. Хазри
75'
ГОЛ! 1:2!
И. Нею
73'
Замена
Л. Гурна
️️️️
А. Норден
73'
Замена
З. Юссуф
️️️️
А. Аушиш
65'
Замена
В. Хазри
️️️️
Р. Будебуз
65'
Замена
Р. Амума
️️️️
Д. Буанга
Замена
М. Зеркан
️️️️
Т. Башич
63'
Замена
М. Пундж
️️️️
Э. Кватен
62'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Х. У-Джо
61'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Д. Майя
61'
Желтая карточка
Ю. Сабали
54'
36'
Желтая карточка
Р. Будебуз
Желтая карточка
Отавио
30'
ГОЛ! 1:1!
Х. У-Джо
Пас отдал
П. Байссе
24'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Норден
Пас отдал
Д. Буанга
Желтая карточка
Э. Кватен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
9
Джош Майя
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
17
Мехди Зеркан
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
17
Ромен Амума
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
4-1-1-2-2
56
Костиль
22
Кватен
44
Байссе
23
Пабло
20
Сабали
94
Отавио
19
Башич
8
Бен Арфа
29
Адли
16
У-Джо
9
Майя
4-1-1-3-1
40
Мулен
26
Дебюши
2
Мукуди
15
Колоджейчак
47
Трауко
91
Нею
45
Камара
70
Норден
10
Будебуз
99
Буанга
24
Аушиш
19
Башич
17
Зеркан
17
Зеркан
19
Башич
94
Отавио
10
Уден
10
Уден
94
Отавио
22
Кватен
29
Пундж
29
Пундж
22
Кватен
9
Майя
7
Бриан
7
Бриан
9
Майя
16
У-Джо
12
де Превилль
12
де Превилль
16
У-Джо
70
Норден
29
Гурна
29
Гурна
70
Норден
99
Буанга
17
Амума
17
Амума
99
Буанга
24
Аушиш
28
Юссуф
28
Юссуф
24
Аушиш
10
Будебуз
10
Хазри
10
Хазри
10
Будебуз
Остались в запасе
Бордо
Сент-Этьен
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
23
Стефан Баич
ВР
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
7
Максенс Ривера
ПВ
4
Сайду Соу
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
7
Максенс Ривера
ПВ
4
Сайду Соу
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Бордо - Сент-Этьен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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