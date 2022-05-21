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    Жан-Луи Гассе

    Тренер
    Имя Жан-Луи
    Фамилия Гассе
    Гражданство Франция
    Дата рождения 9 декабря 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бордо 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.08.2021 Марсель 2 : 2 Бордо
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