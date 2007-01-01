«Сент-Этьен» объявил об уходе главного тренера Гассе

Жан-Луи Гассе покинет пост главного тренера «Сент-Этьена» по окончанию сезона.

На торжественном вечере по окончанию сезона было объявлено об уходе Жана-Луи Гассе из клуба.

Во Франции существует запрет на назначение специалистов старше 65 лет. В декабре Гассе исполнится 66 лет.