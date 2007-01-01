«Сент-Этьен» объявил об уходе главного тренера Гассе

Очень жаль. Классную команду построил, а теперь даже в ЛЕ не сыграет. Странное правило. Качественное выступление Сент-Этьена в следующем сезоне теперь под большим вопросом.
Жан-Луи Гассе покинет пост главного тренера «Сент-Этьена» по окончанию сезона.
На торжественном вечере по окончанию сезона было объявлено об уходе Жана-Луи Гассе из клуба.
Во Франции существует запрет на назначение специалистов старше 65 лет. В декабре Гассе исполнится 66 лет.
- Под руководством Гассе «зеленые» в этом сезоне заняли четвертое место. «Сент-Этьен» вернется в еврокубки спустя два года.
- Специалист возглавил команду в 2017-м.
21 мая 2019 г.