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    «Сент-Этьен» объявил об уходе главного тренера Гассе

    Жан-Луи Гассе покинет пост главного тренера «Сент-Этьена» по окончанию сезона.

    На торжественном вечере по окончанию сезона было объявлено об уходе Жана-Луи Гассе из клуба.

    Во Франции существует запрет на назначение специалистов старше 65 лет. В декабре Гассе исполнится 66 лет.

    • Под руководством Гассе «зеленые» в этом сезоне заняли четвертое место. «Сент-Этьен» вернется в еврокубки спустя два года.
    • Специалист возглавил команду в 2017-м.

    Источник: Официальный твиттер «Сент-Этьена»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2525

      Viper for CSKA 53 минуты назад

      Очень жаль. Классную команду построил, а теперь даже в ЛЕ не сыграет. Странное правило. Качественное выступление Сент-Этьена в следующем сезоне теперь под большим вопросом.

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