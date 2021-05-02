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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Сент-Этьен
Монпелье - Сент-Этьен: обзор матча 02 мая 2021
Монпелье
02.05.2021, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Этьен
6'
А. Делор
16'
Р. Амума
50'
М. Дебюши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Сент-Этьен
Желтая карточка
К. Долли
90'
+1
89'
Замена
Ш. Аби
️️️️
Д. Буанга
89'
Замена
З. Юссуф
️️️️
В. Хазри
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Г. Лаборд
86'
75'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Р. Амума
72'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
А. Норден
Замена
К. Долли
️️️️
Ж. Шотар
64'
50'
ГОЛ! 1:2!
М. Дебюши
Пас отдал
М. Камара
47'
Желтая карточка
Г. Силва
16'
ГОЛ! 1:1!
Р. Амума
Пас отдал
Д. Буанга
ГОЛ! 1:0!
А. Делор
Пас отдал
Ф. Мойе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
3
Максим Эстеве
ЦП
26
Сами Бенчама
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
7
Шарель Аби
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
4-2-1-3
1
Омлин
23
Ристич
31
Коцца
3
Конгре
5
Видаль
13
Шотар
6
Ле Таллек
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
11
Ваи
4-1-1-2-2
42
Грин
26
Дебюши
2
Мукуди
4
Сиссе
11
Силва
29
Гурна
45
Камара
99
Буанга
70
Норден
10
Хазри
17
Амума
13
Шотар
20
Долли
20
Долли
13
Шотар
9
Лаборд
32
Шкулетич
32
Шкулетич
9
Лаборд
10
Хазри
28
Юссуф
28
Юссуф
10
Хазри
17
Амума
24
Аушиш
24
Аушиш
17
Амума
99
Буанга
7
Аби
7
Аби
99
Буанга
70
Норден
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
70
Норден
Остались в запасе
Монпелье
Сент-Этьен
16
Димитри Берто
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
26
Сами Бенчама
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
23
Стефан Баич
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
26
Сами Бенчама
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Монпелье - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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