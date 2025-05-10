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  • «Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 20:50
Монпелье
10.05.2025, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 4
Завершен
ПСЖ
64' Т. Кулибали
44' С. Маюлу 49' Г. Рамуш 59' Г. Рамуш (П) 65' Г. Рамуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
(К) ВР
21
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
29
Энцо Чато
ЦЗ
23
Яэль Муанга
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
22
Рабби Нзингула
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Халил Фаяд
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
70
Танги Кулибали
ЛВ
ПСЖ
25
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
(К) ОП
16
Аксель Тапе
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ли Кан Ин
АП
20
Десир Дуэ
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
25
Кики Куяте
ЦЗ
49
Wilfried Ndollo Bille
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
5
Бамо Мейте
ОП
29
Стефан Джодич
ЦП
11
Тежи Саванье
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
24
Junior Ndiaye
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
48
Wassim Slama
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
47
Кентен Нджанту
ЦФ
3-3-2-2
23
Леком
29
Чато
23
Муанга
4
Омераджич
21
Минкарелли-Давен
13
Шотар
22
Нзингула
4
Ферри
10
Фаяд
70
Кулибали
44
Ченнаи
2-1-1-3-3
25
Тенас
4
Бералдо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
16
Тапе
20
Мбайе
20
Дуэ
12
Барколя
9
Рамуш
19
Кан Ин
24
Маюлу
13
Шотар
11
Саванье
11
Саванье
13
Шотар
4
Ферри
24
24
4
Ферри
20
Дуэ
85
Камара
85
Камара
20
Дуэ
12
Барколя
22
Заге
22
Заге
12
Барколя
Остались в запасе
Монпелье
ПСЖ
16
Димитри Берто
ВР
25
Кики Куяте
ЦЗ
49
Wilfried Ndollo Bille
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
5
Бамо Мейте
ОП
29
Стефан Джодич
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
39
Матвей Сафонов
ВР
48
Wassim Slama
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
47
Кентен Нджанту
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
25
Кики Куяте
ЦЗ
49
Wilfried Ndollo Bille
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
5
Бамо Мейте
ОП
29
Стефан Джодич
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
48
Wassim Slama
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
47
Кентен Нджанту
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Монпелье - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
11
Офсайды
1
0
Количество передач
291
618
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
93
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «ПСЖ» 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье» – «ПСЖ»

«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Монпелье
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