10.05.2025, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Монпелье
Монпелье
3-3-2-2
23
Леком
29
Чато
23
Муанга
4
Омераджич
21
Минкарелли-Давен
13
Шотар
22
Нзингула
4
Ферри
10
Фаяд
70
Кулибали
44
Ченнаи
2-1-1-3-3
25
Тенас
4
Бералдо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
16
Тапе
20
Мбайе
20
Дуэ
12
Барколя
9
Рамуш
19
Кан Ин
24
Маюлу
13
Шотар
11
Саванье
11
Саванье
13
Шотар
4
Ферри
24
24
4
Ферри
20
Дуэ
85
Камара
85
Камара
20
Дуэ
12
Барколя
22
Заге
22
Заге
12
Барколя
Остались в запасе
Монпелье
ПСЖ
16
Димитри Берто
ВР
25
Кики Куяте
ЦЗ
49
Wilfried Ndollo Bille
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
5
Бамо Мейте
ОП
29
Стефан Джодич
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
39
Матвей Сафонов
ВР
48
Wassim Slama
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
47
Кентен Нджанту
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
25
Кики Куяте
ЦЗ
49
Wilfried Ndollo Bille
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
5
Бамо Мейте
ОП
29
Стефан Джодич
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
48
Wassim Slama
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
47
Кентен Нджанту
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Монпелье - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
11
Офсайды
1
0
Количество передач
291
618
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
93
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Монпелье» против «ПСЖ» 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монпелье» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»