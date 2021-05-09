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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Марсель
Сент-Этьен - Марсель: обзор матча 09 мая 2021
Сент-Этьен
09.05.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
43'
А. Норден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Марсель
Замена
З. Юссуф
️️️️
Д. Буанга
86'
85'
Желтая карточка
А. Гонсалес
83'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
Ф. Товен
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
76'
Замена
Р. Амума
️️️️
А. Норден
69'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Ш. Аби
69'
Замена
Л. Гурна
️️️️
В. Хазри
69'
67'
Желтая карточка
Л. Балерди
63'
Желтая карточка
Ф. Товен
61'
Замена
Х. Сакаи
️️️️
Д. Чалета-Цар
61'
Замена
В. Ронжье
️️️️
Б. Камара
ГОЛ! 1:0!
А. Норден
Пас отдал
В. Хазри
43'
Замена
Т. Колоджейчак
️️️️
А. Мукуди
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
4-1-1-2-2
42
Грин
47
Трауко
4
Сиссе
2
Мукуди
26
Дебюши
91
Нею
45
Камара
99
Буанга
70
Норден
7
Аби
10
Хазри
4-2-3-1
30
Манданда
14
Лирола
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
26
Балерди
18
Гуйе
8
Камара
10
Товен
10
Пайет
11
Энрике
30
Милик
70
Норден
17
Амума
17
Амума
70
Норден
10
Хазри
29
Гурна
29
Гурна
10
Хазри
2
Мукуди
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
2
Мукуди
99
Буанга
28
Юссуф
28
Юссуф
99
Буанга
7
Аби
24
Аушиш
24
Аушиш
7
Аби
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
8
Камара
21
Ронжье
21
Ронжье
8
Камара
10
Товен
9
Бенедетто
9
Бенедетто
10
Товен
Остались в запасе
Сент-Этьен
Марсель
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
Главный тренер
Клод Пюэль
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Сент-Этьен - Марсель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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