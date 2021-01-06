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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - ПСЖ
Сент-Этьен - ПСЖ: обзор матча 06 января 2021
Сент-Этьен
06.01.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
19'
Р. Амума
22'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - ПСЖ
Замена
А. Сиссоко
️️️️
Д. Буанга
88'
84'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Ди Мария
83'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
Замена
А. Аушиш
️️️️
А. Норден
83'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Р. Амума
83'
Замена
Ш. Аби
️️️️
З. Юссуф
83'
Желтая карточка
П. Рецос
77'
Замена
Р. Будебуз
️️️️
К. Монне-Паке
63'
63'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
К. Дагба
63'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
И. Гуйе
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Кен
Пас отдал
М. Верратти
ГОЛ! 1:0!
Р. Амума
Пас отдал
Д. Буанга
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
24
Адиль Аушиш
АП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
7
Шарель Аби
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
7
Хави Симонс
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
4-1-1-2-2
40
Мулен
15
Колоджейчак
2
Мукуди
45
Рецос
26
Дебюши
29
Гурна
28
Юссуф
99
Буанга
70
Норден
22
Монне-Паке
17
Амума
4-1-2-1-2
1
Навас
2
Дагба
5
Маркиньос
6
Керер
5
Баккер
5
Гуйе
6
Верратти
21
Эррера
11
Ди Мария
10
Мбаппе
9
Кен
99
Буанга
58
Сиссоко
58
Сиссоко
99
Буанга
17
Амума
17
Муэффек
17
Муэффек
17
Амума
70
Норден
24
Аушиш
24
Аушиш
70
Норден
22
Монне-Паке
10
Будебуз
10
Будебуз
22
Монне-Паке
28
Юссуф
7
Аби
7
Аби
28
Юссуф
5
Гуйе
7
Дракслер
7
Дракслер
5
Гуйе
2
Дагба
12
Пембеле
12
Пембеле
2
Дагба
11
Ди Мария
7
Сарабия
7
Сарабия
11
Ди Мария
Остались в запасе
Сент-Этьен
ПСЖ
23
Стефан Баич
ВР
7
Максенс Ривера
ПВ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
7
Бандиугу Фадига
АП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
7
Максенс Ривера
ПВ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
Остались в запасе
7
Бандиугу Фадига
АП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Сент-Этьен - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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