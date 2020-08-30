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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лорьян
Сент-Этьен - Лорьян: обзор матча 30 августа 2020
Сент-Этьен
30.08.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Лорьян
19'
Р. Амума
51'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лорьян
Замена
А. Диуссе
️️️️
И. Масон
90'
+2
86'
Замена
С. Марво
️️️️
Ф. Лемуан
Замена
Ж. Крассо
️️️️
А. Норден
82'
Желтая карточка
У. Фофана
78'
74'
Замена
С. Диарра
️️️️
Й. Висса
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Р. Амума
72'
Замена
М. Ривера
️️️️
И. Нею
71'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
Д. Буанга
71'
58'
Замена
П. Амель
️️️️
Э. Ле Фе
58'
Замена
У. Бозок
️️️️
А. Грбич
ГОЛ! 2:0!
Р. Амума
Пас отдал
А. Норден
51'
28'
Желтая карточка
Э. Ле Фе
Желтая карточка
И. Нею
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Амума
Пас отдал
А. Норден
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
29
Люка Гурна
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Билаль Бенхедим
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
20
Матье Санер
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
12
Сильвен Марво
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Мулен
97
Масон
3
Фофана
15
Колоджейчак
26
Дебюши
91
Нею
45
Камара
99
Буанга
24
Аушиш
70
Норден
17
Амума
4-1-2-2-1
1
Нарди
17
Мендес
15
Лапорт
21
Морель
25
Ле Гофф
19
Абержель
28
Ле Фе
18
Лемуан
17
Буагар
9
Висса
9
Грбич
70
Норден
11
Крассо
11
Крассо
70
Норден
91
Нею
7
Ривера
7
Ривера
91
Нею
99
Буанга
6
М'Вила
6
М'Вила
99
Буанга
97
Масон
10
Диуссе
10
Диуссе
97
Масон
17
Амума
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
17
Амума
9
Висса
25
Диарра
25
Диарра
9
Висса
18
Лемуан
12
Марво
12
Марво
18
Лемуан
9
Грбич
17
Бозок
17
Бозок
9
Грбич
28
Ле Фе
29
Амель
29
Амель
28
Ле Фе
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лорьян
10
Билаль Бенхедим
АП
29
Люка Гурна
ОП
23
Стефан Баич
ВР
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
20
Матье Санер
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
Остались в запасе
10
Билаль Бенхедим
АП
29
Люка Гурна
ОП
23
Стефан Баич
ВР
Остались в запасе
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
20
Матье Санер
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Сент-Этьен - Лорьян
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Флоран Батта
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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