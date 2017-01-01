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    Матье Санер

    #20 | Защитник
    Имя Матье
    Фамилия Санер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 февраля 1990 (33 года)
    Рост 181
    Вес 73
    Стоимость:
    € 500
    тыс
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