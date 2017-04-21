Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Гранада
Севилья - Гранада: обзор матча 21 апреля 2017
Севилья
21.04.2017, пятница, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
4'
Гансо
46'
Гансо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Гранада
84'
Желтая карточка
С. Сампер
Замена
Г. Меркадо
️️️️
Н. Пареха
83'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
С. Йоветич
81'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Гансо
81'
72'
Замена
С. Сампер
️️️️
Э. Эрнандес
Желтая карточка
Х. Корреа
64'
ГОЛ! 2:0!
Гансо
Пас отдал
П. Сарабия
46'
32'
Желтая карточка
А. Перейра
22'
Замена
И. Куэнка
️️️️
Г. Силва
4'
Замена
М. Онгла
️️️️
М. Санер
ГОЛ! 1:0!
Гансо
Пас отдал
С. Йоветич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Гансо
АП
15
Стивен Н'Зонзи
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
21
Рене Крхин
ПП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
11
Али Малль
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
2
Пареха
2
Лангле
25
Мариано
10
Иборра
15
Н'Зонзи
10
Гансо
7
Сарабия
32
Корреа
9
Йоветич
3-2-3-1-1
13
Очоа
21
Рубен Везо
18
Ломбан
20
Санер
23
Эрнандес
27
Силва
21
Крхин
16
Карсела-Гонсалес
4
Уче
8
Перейра
9
Понсе
2
Пареха
25
Меркадо
25
Меркадо
2
Пареха
10
Гансо
20
Васкес
20
Васкес
10
Гансо
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
23
Эрнандес
16
Сампер
16
Сампер
23
Эрнандес
20
Санер
18
Онгла
18
Онгла
20
Санер
27
Силва
7
Куэнка
7
Куэнка
27
Силва
Остались в запасе
Севилья
Гранада
13
Давид Сорья
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Руй Силва
ВР
11
Али Малль
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Тони Адамс
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
11
Али Малль
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Тони Адамс
Статистика матча Севилья - Гранада
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Хесус Трухильо Суарес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Гранада
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 21:21
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 21:21
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+