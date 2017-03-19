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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Гранада
Спортинг - Гранада: обзор матча 19 марта 2017
Спортинг
19.03.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
3 : 1
Завершен
Гранада
60'
Л. Траоре
64'
Ж. Бабен
67'
К. Кармона
51'
С. Ингасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Гранада
Желтая карточка
Х. Мере
90'
+2
86'
Желтая карточка
А. Малль
Замена
И. Лопес Бланко
️️️️
Бурги
84'
Пенальти не реализован!
Л. Траоре
82'
81'
Желтая карточка
С. Ингасон
Замена
Д. Нди
️️️️
К. Кастро
80'
76'
Замена
А. Малль
️️️️
Ж. Бога
76'
Замена
С. Сампер
️️️️
В. Ангбан
67'
Замена
А. Кравец
️️️️
И. Куэнка
ГОЛ! 3:1!
К. Кармона
Пас отдал
К. Кастро
67'
Желтая карточка
Дуглас
66'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Бабен
Пас отдал
С. Альварес
64'
60'
Желтая карточка
Д. Фулкье
ГОЛ! 1:1!
Л. Траоре
Пас отдал
Бурги
60'
Замена
Л. Траоре
️️️️
В. Родригес
56'
51'
ГОЛ! 0:1!
С. Ингасон
Пас отдал
А. Перейра
37'
Желтая карточка
В. Ангбан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Серхио Альварес
ПП
16
Карлос Кастро
ЦФ
14
Карлос Кармона
РФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Спортинг
30
Оскар Вальей
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Дани Нди
АП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
11
Али Малль
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Мариньо
5
Дуглас
22
Мере
3
Бабен
15
Канелья
6
Весга
6
Альварес
18
Бурги
8
Родригес
16
Кастро
14
Кармона
4-3-2-1
13
Очоа
20
Фулкье
15
Ингасон
20
Санер
27
Силва
16
Карсела-Гонсалес
7
Ангбан
4
Уче
8
Перейра
13
Бога
7
Куэнка
18
Бурги
18
Лопес Бланко
18
Лопес Бланко
18
Бурги
16
Кастро
20
Нди
20
Нди
16
Кастро
8
Родригес
90
Траоре
90
Траоре
8
Родригес
7
Ангбан
16
Сампер
16
Сампер
7
Ангбан
13
Бога
11
Малль
11
Малль
13
Бога
7
Куэнка
11
Кравец
11
Кравец
7
Куэнка
Остались в запасе
Спортинг
Гранада
30
Оскар Вальей
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
1
Руй Силва
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
30
Оскар Вальей
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Остались в запасе
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
1
Руй Силва
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Спортинг - Гранада
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эль Молинон
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