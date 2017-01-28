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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Гранада
Вильярреал - Гранада: обзор матча 28 января 2017
Вильярреал
28.01.2017, суббота, 15:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
42'
Бруно
73'
А. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Гранада
Желтая карточка
Х. Анхель
88'
Замена
Родри
️️️️
Н. Сансоне
87'
81'
Замена
О. Атцили
️️️️
А. Малль
Замена
Л. Суарес
️️️️
С. Кастильехо
80'
75'
Желтая карточка
Г. Силва
74'
Замена
А. Кравец
️️️️
М. Санер
ГОЛ! 2:0!
А. Гонсалес
Пас отдал
Н. Сансоне
73'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Сориано
63'
60'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Э. Понсе
48'
Желтая карточка
С. Сампер
ГОЛ! 1:0!
Бруно
Пас отдал
А. Гонсалес
42'
Желтая карточка
Р. Сориано
38'
Желтая карточка
А. Гонсалес
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ПП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
9
Эсекьель Понсе
ЛП
16
Серхи Сампер
ОП
11
Али Малль
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Вильярреал
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
29
Леонардо Суарес
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
77
Омер Атцили
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
4-4-2
1
Асенхо
3
Анхель
27
Гонсалес
23
Бонера
2
Гаспар
21
Сориано
21
Бруно
6
Джонатан
14
Тригерос
11
Сансоне
70
Кастильехо
3-3-2-2
13
Очоа
15
Ингасон
18
Онгла
20
Санер
20
Фулкье
16
Сампер
27
Силва
11
Малль
9
Понсе
7
Куэнка
20
Рамос
11
Сансоне
16
Родри
16
Родри
11
Сансоне
70
Кастильехо
29
Суарес
29
Суарес
70
Кастильехо
21
Сориано
20
Адриан
20
Адриан
21
Сориано
11
Малль
77
Атцили
77
Атцили
11
Малль
9
Понсе
13
Бога
13
Бога
9
Понсе
20
Санер
11
Кравец
11
Кравец
20
Санер
Остались в запасе
Вильярреал
Гранада
19
Рафаэль Борре
ЦФ
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Руй Силва
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
19
Рафаэль Борре
ЦФ
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Вильярреал - Гранада
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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