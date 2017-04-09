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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Валенсия
Гранада - Валенсия: обзор матча 09 апреля 2017
Гранада
09.04.2017, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 3
Завершен
Валенсия
65'
Э. Понсе
19'
С. Дзадза
21'
С. Дзадза
55'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Валенсия
88'
Замена
Г. Сикейра
️️️️
С. Мина
74'
Желтая карточка
М. Монтойя
74'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
С. Дзадза
Желтая карточка
М. Вакасо
70'
66'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Ж. Канселу
ГОЛ! 1:3!
Э. Понсе
65'
Замена
С. Сампер
️️️️
Х. Агбо Уче
63'
55'
ГОЛ! 0:3!
С. Мина
46'
Желтая карточка
К. Солер
Замена
Э. Понсе
️️️️
А. Кравец
45'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
39'
Замена
Ж. Бога
️️️️
С. Ингасон
33'
21'
ГОЛ! 0:2!
С. Дзадза
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Дзадза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
4
Хенри Агбо Уче
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
18
Карлос Солер
АП
10
Даниэль Парехо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Гранада
1
Руй Силва
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Очоа
23
Эрнандес
15
Ингасон
20
Санер
2
Эступиньян
20
Фулкье
22
Вакасо
16
Карсела-Гонсалес
4
Уче
8
Перейра
11
Кравец
3-2-2-1-2
25
Алвес
33
Монтойя
5
Мангала
5
Абденнур
2
Канселу
3
Латорре
10
Парехо
10
Медран
18
Солер
77
Мина
11
Дзадза
4
Уче
16
Сампер
16
Сампер
4
Уче
15
Ингасон
13
Бога
13
Бога
15
Ингасон
11
Кравец
9
Понсе
9
Понсе
11
Кравец
77
Мина
6
Сикейра
6
Сикейра
77
Мина
11
Дзадза
14
Орельяна
14
Орельяна
11
Дзадза
2
Канселу
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
2
Канселу
Остались в запасе
Гранада
Валенсия
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Руй Силва
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
4
Марио Суарес
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Руй Силва
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Гранада - Валенсия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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