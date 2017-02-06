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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Лас-Пальмас
Гранада - Лас-Пальмас: обзор матча 06 февраля 2017
Гранада
06.02.2017, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
17'
А. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Лас-Пальмас
90'
+4
Желтая карточка
М. Лемос
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Рамос
88'
81'
Замена
А. Халилович
️️️️
М. Ливайя
Желтая карточка
М. Санер
77'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
А. Малль
76'
Желтая карточка
А. Рамос
73'
71'
Желтая карточка
П. Бигас
67'
Замена
Хесе
️️️️
В. Гомес
66'
Желтая карточка
К. Боатенг
Замена
Ж. Бога
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
60'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
52'
Желтая карточка
А. Перейра
31'
18'
Замена
Д. Симон
️️️️
Мичел
ГОЛ! 1:0!
А. Перейра
Пас отдал
М. Карсела-Гонсалес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЛП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
11
Али Малль
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
88
Мичел
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
4
Висенте Гомес
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
24
Тана
РФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Гранада
1
Руй Силва
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
11
Артем Кравец
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
18
Матео Гарсия
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Ален Халилович
АП
4-3-1-2
13
Очоа
27
Силва
15
Ингасон
20
Санер
20
Фулкье
16
Карсела-Гонсалес
4
Уче
11
Малль
8
Перейра
20
Рамос
7
Куэнка
4-2-2-2
13
Варас
6
Бигас
23
Кастельяно
3
Лемос
88
Мичел
4
Гомес
19
Монторо
10
Виера
27
Боатенг
24
Тана
10
Ливайя
11
Малль
23
Эрнандес
23
Эрнандес
11
Малль
16
Карсела-Гонсалес
13
Бога
13
Бога
16
Карсела-Гонсалес
20
Рамос
11
Кравец
11
Кравец
20
Рамос
88
Мичел
2
Симон
2
Симон
88
Мичел
10
Ливайя
10
Халилович
10
Халилович
10
Ливайя
4
Гомес
10
Хесе
10
Хесе
4
Гомес
Остались в запасе
Гранада
Лас-Пальмас
16
Серхи Сампер
ОП
1
Руй Силва
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
Главный тренер
Лукас Алькарас
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
1
Руй Силва
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Гранада - Лас-Пальмас
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Лос Карменес
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