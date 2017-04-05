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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Гранада
Депортиво - Гранада: обзор матча 05 апреля 2017
Депортиво
05.04.2017, среда, 21:30
Испания. Примера, 30 тур
0 : 0
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Гранада
Желтая карточка
О. Джон
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
И. Куэнка
84'
Замена
О. Атцили
️️️️
Э. Эрнандес
Пенальти не реализован!
С. Боргес
77'
76'
Желтая карточка
А. Перейра
75'
Желтая карточка
П. Эступиньян
Замена
О. Джон
️️️️
М. Морено
74'
60'
Замена
Э. Понсе
️️️️
А. Кравец
Замена
Б. Гама
️️️️
К. Хиль
57'
45'
Желтая карточка
Э. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
8
Гильерме
ПП
21
Марлос Морено
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
77
Омер Атцили
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-4-2-1
1
Люкс
16
Луизиньо
26
Сидней
14
Аррибас
5
Боргес
10
Хиль
24
Хуанфран
8
Гильерме
8
Чолак
21
Морено
7
Андоне
3-2-1-2-2
13
Очоа
23
Эрнандес
21
Рубен Везо
20
Санер
20
Фулкье
2
Эступиньян
22
Вакасо
8
Перейра
13
Бога
7
Куэнка
11
Кравец
10
Хиль
16
Гама
16
Гама
10
Хиль
21
Морено
15
Джон
15
Джон
21
Морено
23
Эрнандес
77
Атцили
77
Атцили
23
Эрнандес
11
Кравец
9
Понсе
9
Понсе
11
Кравец
Остались в запасе
Депортиво
Гранада
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
16
Серхи Сампер
ОП
1
Руй Силва
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
1
Руй Силва
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Депортиво - Гранада
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Риасор
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