Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пепе Мель

    Тренер
    Имя Пепе
    Фамилия Мель
    Гражданство Испания
    Дата рождения 28 февраля 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Депортиво 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.08.2017 Депортиво 0 : 3 Реал
    26.08.2017 Леванте 2 : 2 Депортиво
    24.09.2017 Эспаньол 4 : 1 Депортиво
    • Читайте нас: 
    11