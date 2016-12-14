Мель: «Роналду лучший нападающий. А Месси – лучший футболист»

Бывший главный тренер «Бетиса» Пепе Мель сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Роналду является лучшим нападающим из всех, что я когда-либо видел. В этом я не сомневаюсь. У него выдающиеся способности в игре головой, он бьет с обеих ног и обладает мощными физическими данными.

Но лучшим футболистом является Месси. Любой бы хотел быть таким, как Месси. У него есть невероятный дар сочетать в себе все лучшие качества футболиста.

Думаю, награду «Золотой мяч» многие неправильно понимают. Люди думают, что ее вручают лучшему игроку мира, но это не так, ее вручают тому, кто провел самый успешный год», – сказал Мель.

Напомним, на днях «Золотой мяч» получил Криштиану Роналду. Эта награда стала для него уже четвертой.