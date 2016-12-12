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    Роналду: «Никогда не думал, что выиграю «Золотой мяч» четыре раза»

    Новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду прокомментировал свой успех.

    «Это большая честь для меня. Никогда не мог подумать, что выиграю эту награду четыре раза. Хочу поблагодарить своих партнеров по сборной Португалии и «Реалу». Я горд и счастлив. Победа была бы невозможна без людей, которые верили в меня и заботились обо мне. Игроков, которые из года в год сохраняют высокий уровень выступлений, можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому я очень горжусь своим достижением», — сказал Роналду.

    Напомним, второе место в голосовании занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, а третье место досталось форварду мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну.

    Источник: AS

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    12.12.2016 23:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12

      Vieri89 13 декабря 2016, 08:35

      Заслужил? Из-за евро? Португалия скучно играла, одни ничьи!

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 13 декабря 2016, 08:15

      Роналду в последние два года играет только для того, чтобы получить "золотой мячик"! В командную игру он уже не играет! Жаль! Окончательно бабки испортили игрока!!!

      0
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      Рейтинг: +201

      МасСуд > Totti11 13 декабря 2016, 10:24

      деньги испортили жопоногих футболеров с российскими паспортами, а не его. он в отличии от наших гавнюков вкалывает и тащить свои команды делая результат... а чтоб наши кривоногие попадали в стартовый состав, пидоразам-властителям спорта приходится придумывать лимит легионеров.... так что парень получил зм, значит надо либо уважать либо поговорить о кокориных и ему подобных

      0
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 13 декабря 2016, 01:53

      Да все было ясно когда чемпионом Европы стал тут и гадать нечего что тебе дадут

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 декабря 2016, 01:27

      Пиздабол.Сфоткался заранее.

      0
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      Рейтинг: +143

      Essence 13 декабря 2016, 00:28

      Год-два и начнутся спады,тут-то и появятся новые обладатели золотого мяча

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 13 декабря 2016, 00:23

      Гризман точно сильнее месси отыграл год,толком ничего не изменилось в голосовании,всё равно имена превыше игры.

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 декабря 2016, 00:21

      ЗАСЛУЖИЛ ПО ДЕЛУ

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 декабря 2016, 00:06

      Браво КриРо!!!!МОлодца!Выиграл ЛЧ и Чемпионат Европы...это сильно!

      1
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