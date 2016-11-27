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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Гранада
Сельта - Гранада: обзор матча 27 ноября 2016
Сельта
27.11.2016, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
3 : 1
Завершен
Гранада
23'
Я. Аспас
39'
Т. Бонгонда
90+3'
П. Шейх
87'
А. Кравец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Гранада
ГОЛ! 3:1!
П. Шейх
Пас отдал
Х. Сене
90'
+3
87'
ГОЛ! 2:1!
А. Кравец
Замена
П. Шейх
️️️️
Я. Аспас
86'
Замена
Х. Сене
️️️️
Д. Васс
82'
72'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Х. Агбо Уче
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Д. Росси
70'
65'
Замена
А. Буэно
️️️️
Ф. Табану
62'
Желтая карточка
Ф. Табану
57'
Замена
О. Атцили
️️️️
А. Перейра
41'
Желтая карточка
С. Сампер
ГОЛ! 2:0!
Т. Бонгонда
Пас отдал
Я. Аспас
39'
34'
Желтая карточка
А. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Серхи Сампер
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
77
Омер Атцили
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
3-3-1-1-2
36
Бланко
3
Фонтас
22
Радойя
22
Кабрал
17
Кастро
21
Диас
14
Ронкалья
10
Васс
10
Бонгонда
10
Аспас
25
Росси
4-1-3-1-1
13
Очоа
20
Фулкье
21
Рубен Везо
20
Санер
18
Ломбан
16
Сампер
16
Карсела-Гонсалес
27
Табану
4
Уче
8
Перейра
11
Кравец
10
Аспас
24
Шейх
24
Шейх
10
Аспас
25
Росси
11
Гуидетти
11
Гуидетти
25
Росси
10
Васс
10
Сене
10
Сене
10
Васс
8
Перейра
77
Атцили
77
Атцили
8
Перейра
27
Табану
19
Буэно
19
Буэно
27
Табану
4
Уче
9
Понсе
9
Понсе
4
Уче
Остались в запасе
Сельта
Гранада
18
Альваро Лемос
ПЗ
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Ойер
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
18
Альваро Лемос
ПЗ
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Ойер
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Сельта - Гранада
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Хесус Трухильо Суарес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Балаидос
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