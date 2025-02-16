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Джузеппе Росси
Джузеппе Росси
Завершил карьеру
1 февраля 1987 (39), Клифтон
#25 | Нападающий
173 см | 72 кг
Италия | США
Статистика
Новости
Трансферы
83-летний Фергюсон возобновит тренерскую карьеру ради одного матча
2025.02.16 08:53
Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед»: «Месси даже в 80 лет будет лучшим в МЛС»
2024.04.25 12:20
1
Фото
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Росси подписал контракт со СПАЛом из Серии В
2021.11.20 00:10
2
Фото
«Реал Солт-Лейк» заключил контракт с Джузеппе Росси
2020.02.27 23:17
«Тоттенхэм» может предложить Росси краткосрочный контракт. Сейчас итальянец тренируется с «МЮ»
2019.01.17 19:31
1
Росси: «Здорово вновь видеть Фергюсона на поле. Он – лучший тренер в истории»
2019.01.17 18:24
Сульшер: «Росси забил фантастический гол на тренировке. Фергюсон обернулся и спросил: «А что насчет этого парня?»
2019.01.15 17:33
6
Журналист BBC: «Сульшер пригласил Росси на тренировки «МЮ», чтобы итальянец реанимировал карьеру»
2019.01.13 15:05
3
Росси избежал дисквалификации за допинг
2018.10.02 11:45
1
Росси – о допинге: «Я всегда был чистым спортсменом, расследование должно быть прекращено»
2018.09.26 10:15
1
Экс-форварда сборной Италии Росси могут дисквалифицировать на год за применение допинга
2018.09.25 16:26
1
Иммобиле – второй итальянец, забивший не менее 8 голов за сезон в Лиге Европы
2018.04.13 10:15
Фото
Экс-нападающий сборной Италии Росси перешел в «Дженоа»
2017.12.04 19:10
4
Фото
Росси возвращается в Серию А
2017.11.29 09:07
3
Росси может сменить «Фиорентину» на «Торино»
2017.04.05 11:42
Росси может сменить «Сельту» на «Наполи»
2016.10.15 08:28
2
Фото
«Сельта» объявила об аренде Росси
2016.08.28 00:31
Росси: «Италия – фаворит в матче с Испанией»
2016.06.24 01:00
1
«Болонья» намерена подписать Росси
2016.06.08 06:57
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«Леванте» арендовал Росси у «Фиорентины»
2016.01.22 15:45
Росси может перейти в «Леванте»
2016.01.20 22:27
«Вильярреал» намерен вернуть Росси
2016.01.06 08:00
Агент: «Росси покинет «Фиорентину» в январе»
2015.12.23 20:15
Росси может стать игроком «Бетиса»
2015.12.22 00:20
«Бетис» заинтересован в услугах Росси
2015.12.21 14:14
Итурбе может перейти в «Фиорентину»
2015.12.18 14:25
«Ливерпуль» интересуется Росси
2015.12.07 18:16
1
«Фиорентина» подпишет новое соглашение с Росси
2015.09.11 12:46
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Джузеппе Росси вновь получил травму
2015.07.25 10:38
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