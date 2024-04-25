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  • Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед»: «Месси даже в 80 лет будет лучшим в МЛС»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед»: «Месси даже в 80 лет будет лучшим в МЛС»

25 апреля 2024, 12:20
1

Джузеппе Росси, поигравший в МЛС за «Реал Солт-Лейк», высказался о влиянии Лионеля Месси на североамериканскую лигу.

«Если понаблюдать за ним на поле, то можно увидеть, что он даже в 80 лет будет лучшим в МЛС.

Всем нравится смотреть на Лео, потому что он величайший футболист в истории.

Но кто сможет заполнить пустоту в МЛС, когда он захочет завершить карьеру? Мне кажется, это станет проблемой», – заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

  • Прошлым летом Месси перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ».
  • Его статистика: 23 матча, 20 голов, 10 ассистов.

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Источник: Goal
США. МЛС Интер Майами Месси Лионель Росси Джузеппе
Комментарии (1)
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baggio80
1714045013
Вот лизнул так лизнул месси самый без толковый игрок за всю историю футбола
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