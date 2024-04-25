Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед»: «Месси даже в 80 лет будет лучшим в МЛС»

Джузеппе Росси, поигравший в МЛС за «Реал Солт-Лейк», высказался о влиянии Лионеля Месси на североамериканскую лигу.

«Если понаблюдать за ним на поле, то можно увидеть, что он даже в 80 лет будет лучшим в МЛС.

Всем нравится смотреть на Лео, потому что он величайший футболист в истории.

Но кто сможет заполнить пустоту в МЛС, когда он захочет завершить карьеру? Мне кажется, это станет проблемой», – заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед».