Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Росси: «Здорово вновь видеть Фергюсона на поле. Он – лучший тренер в истории»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Джузеппе Росси назвал честью возможность тренироваться с манкунианцами. Футболист очень рад этому событию.

    Ранее стало известно, что «МЮ» пригласил итальянца на тренировки вместе с командой, чтобы он смог набрать форму перед переходом в какой-либо клуб.

    Росси выступал за «Юнайтед» с 2005-го по 2007 год.

    «Это просто показывает вам, насколько «Манчестер Юнайтед» – семья. Этот клуб всегда заботился о своих игроках. Это настоящая честь – получить такую возможность. Это действительно приятно.

    Когда я услышал о том, что такое возможно, я очень сильно обрадовался. Здорово тренироваться и играть вместе с этими исключительными футболистами.

    Благодаря этому я остаюсь в форме и не теряю резкости. Я уверен, что делаю все возможное, чтобы стать лучше. А также помогаю команде делать правильные вещи на тренировках.

    Здорово видеть Алекса Фергюсона в приподнятом настроении и просто наблюдать его здесь на футбольном поле. Я позавтракал с ним в Каррингтоне [деревня неподалеку от Манчестера, где располагается тренировочная база «МЮ»] на днях. Он – лучший тренер в истории.

    Мы говорили и говорили. Он до сих пор помнит сумму, за которую меня продали в «Вильярреал». Просто вдумайтесь: это было 11 лет назад, и в течение этого периода были сотни платежей за трансферы, и он все еще помнит эту цифру.

    Я пожертвовал очень многим за эти годы. Я много раз достигал вершины, несколько раз падал в самый низ из-за травмы, отнявших у меня очень много. Но я никогда не останавливался.

    Я всегда хочу продолжать становиться лучше, и настолько люблю эту игру, что ничто и никогда не заберет меня из ее.

    Это часть меня, и я хочу продолжать бороться и продолжать делать то, что я должен делать, чтобы быть там, где хочу быть», – сказал Росси.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2019 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11