Журналист BBC: «Сульшер пригласил Росси на тренировки «МЮ», чтобы итальянец реанимировал карьеру»

Свободный агент Джузеппе России будет тренироваться с основой «Манчестер Юнайтед».

«Оле-Гуннар Сульшер пригласил Росси, чтобы помочь ему реанимировать карьеру. У него ужасная статистика травм, но игра стоит свеч», – написал в твиттере журналист BBC Саймон Стоун.

31-летний Росси в твиттере опроверг информацию о возможной работе в тренерском штабе «Юнайтед».

В мае 2018-го года в крови итальянца нашли дорзоламид. Футболист избежал годовой дисквалификации.