Журналист BBC: «Сульшер пригласил Росси на тренировки «МЮ», чтобы итальянец реанимировал карьеру»

Свободный агент Джузеппе России будет тренироваться с основой «Манчестер Юнайтед».
«Оле-Гуннар Сульшер пригласил Росси, чтобы помочь ему реанимировать карьеру. У него ужасная статистика травм, но игра стоит свеч», – написал в твиттере журналист BBC Саймон Стоун.
31-летний Росси в твиттере опроверг информацию о возможной работе в тренерском штабе «Юнайтед».
В мае 2018-го года в крови итальянца нашли дорзоламид. Футболист избежал годовой дисквалификации.
- Росси выступал за «МЮ» с 2005-й по 2007-й год, забив один гол в пяти матчах
- 2007-13 – «Вильярреал»: 54 гола/136 матчей
- 2013-17 – «Фиорентина»: 16 голов/34 матча
- 2016-17 – аренда в «Леванте» и «Сельте»
- 2017-18 – «Дженоа»: 1 гол/9 матчей