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    Журналист BBC: «Сульшер пригласил Росси на тренировки «МЮ», чтобы итальянец реанимировал карьеру»

    Свободный агент Джузеппе России будет тренироваться с основой «Манчестер Юнайтед».

    «Оле-Гуннар Сульшер пригласил Росси, чтобы помочь ему реанимировать карьеру. У него ужасная статистика травм, но игра стоит свеч», – написал в твиттере журналист BBC Саймон Стоун.

    31-летний Росси в твиттере опроверг информацию о возможной работе в тренерском штабе «Юнайтед».

    В мае 2018-го года в крови итальянца нашли дорзоламид. Футболист избежал годовой дисквалификации.

    • Росси выступал за «МЮ» с 2005-й по 2007-й год, забив один гол в пяти матчах
    • 2007-13 – «Вильярреал»: 54 гола/136 матчей
    • 2013-17 – «Фиорентина»: 16 голов/34 матча
    • 2016-17 – аренда в «Леванте» и «Сельте»
    • 2017-18 – «Дженоа»: 1 гол/9 матчей

    Источник: Твиттер журналиста BBC Саймона Стоуна

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