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    Росси избежал дисквалификации за допинг

    Бывший форвард сборной Италии Джузеппе Росси избежал дисквалификации за допинг, сообщает Ansa.

    31-летний нападающий получил выговор от Антидопингового агентства Италии. Ранее сообщалось, что сторона обвинения просила для Росси дисквалификацию на год.

    12 мая этого года после матча Серии А «Беневенто»«Дженоа» 31-летний футболист положительную сдал пробу, показавшую в его организме наличие дорзоламида. Итальянское антидопинговое агентство намерено дисквалифицировать Росси на один год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2018 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 2 октября 2018, 13:35

      А был бы россиянин, получил бы два года дисквалификации. Европейские стандарты...

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