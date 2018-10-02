Бывший форвард сборной Италии Джузеппе Росси избежал дисквалификации за допинг, сообщает Ansa.

31-летний нападающий получил выговор от Антидопингового агентства Италии. Ранее сообщалось, что сторона обвинения просила для Росси дисквалификацию на год.

12 мая этого года после матча Серии А «Беневенто» – «Дженоа» 31-летний футболист положительную сдал пробу, показавшую в его организме наличие дорзоламида. Итальянское антидопинговое агентство намерено дисквалифицировать Росси на один год.