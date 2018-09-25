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    Экс-форварда сборной Италии Росси могут дисквалифицировать на год за применение допинга

    Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси провалил тест на допинг, сообщает Ansa.

    12 мая этого года после матча Серии А «Беневенто»«Дженоа» 31-летний футболист положительную сдал пробу, показавшую в его организме наличие дорзоламида. Это вещество нередко входит в состав глазных капель, но форвард отрицает использование их когда-либо.

    Итальянское антидопинговое агентство намерено дисквалифицировать Росси на один год. Дело рассмотрят 1 октября.

    Большую часть сезона-2017/18 футболист провел в «Дженоа», за который забил один гол в десяти матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2018 16:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 25 сентября 2018, 16:53

      Да кому он нужен сейчас

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