Экс-форварда сборной Италии Росси могут дисквалифицировать на год за применение допинга

Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси провалил тест на допинг, сообщает Ansa.

12 мая этого года после матча Серии А «Беневенто» – «Дженоа» 31-летний футболист положительную сдал пробу, показавшую в его организме наличие дорзоламида. Это вещество нередко входит в состав глазных капель, но форвард отрицает использование их когда-либо.

Итальянское антидопинговое агентство намерено дисквалифицировать Росси на один год. Дело рассмотрят 1 октября.

Большую часть сезона-2017/18 футболист провел в «Дженоа», за который забил один гол в десяти матчах.