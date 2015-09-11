Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Фиорентина» подпишет новое соглашение с Росси

    Итальянская «Фиорентина» планирует заключить новое соглашение с форвардом Джузеппе Росси.

    Опытный нападающий готов пойти на понижение в заработной плате, которая будет составлять 1,7 миллиона евро в год, тогда как прошлый оклад игрока составлял 2,4 миллиона за сезон. Причиной послужили частые травмы 28-летнего итальянского форварда, из-за которых он пропустил почти весь прошлый сезон.

    Стоит отметить, что «фиалки» также намерены включить в соглашение систему бонусов, которая будет зависеть от количества проведенных игр и забитых мячей, благодаря этому оклад футболиста может значительно вырасти.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2015 12:46
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Тот еще Бобер
    1441972858
    отличный футболист, жаль, что всю карьеру преследуют травмы
    Ответить
    ologreds
    1694997198
    numo442019
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+