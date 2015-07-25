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    Джузеппе Росси вновь получил травму

    Нападающий «Фиорентины» Джузеппе Росси, который вышел на поле во втором тайме товарищеского матча с «Бенфикой» (0:0, пенальти – 5:4), отыграл лишь 27 минут, после чего из-за повреждения ему потребовалась обратная замена. Характер и степень серьезности травмы пока неизвестны, сообщает Il Corriere dello Sport.

    Напомним, что 28-летний итальянец пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 10:38
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    Комментарии (17)
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    LOKO 4ever
    1437826331
    Жалко вообще его,бедный парень уже не один год не может насладиться футболом,здоровья ему и удачи
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    Рори Ломщик
    1437827370
    Наследник Диаби.
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    Cules2013
    1437830734
    Печально. Прямо второй Оуэн. Из травмы в травму.
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    Lil_Nigga
    1437830754
    как я уже однажды писал, ему нужно с роббеном поговорить, у каких врачей тот лечится..или ехать играть в куда-то менее серьезные чемпы..
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    dimagas1
    1437835553
    Он уже года 2 под травмами ,как с Вильяреала ушёл так и понеслось.
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    shpa40k
    1437853151
    Ох и не везёт же парню...
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    ballak144
    1437876053
    не прет ему, жаль
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    nahan
    1437911999
    Не везёт Росси.
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    Viola
    1437924130
    да что же такое......вы тут все глухие и слепые?????????? нет у него травмы никакой
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    ologreds
    1694997548
    numo436698
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