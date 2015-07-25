Джузеппе Росси вновь получил травму

Нападающий «Фиорентины» Джузеппе Росси, который вышел на поле во втором тайме товарищеского матча с «Бенфикой» (0:0, пенальти – 5:4), отыграл лишь 27 минут, после чего из-за повреждения ему потребовалась обратная замена. Характер и степень серьезности травмы пока неизвестны, сообщает Il Corriere dello Sport.



Напомним, что 28-летний итальянец пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок.



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