«Тоттенхэм» может предложить Росси краткосрочный контракт. Сейчас итальянец тренируется с «МЮ»

Да легче Игуана до конца сезона взять и лишним не будет, чем это чудо
Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси может перейти в «Тоттенхэм».
По информации Football Italia, лондонский клуб готов предложить 31-летнему форварду краткосрочный контракт в связи с травмой Гарри Кейна.
- Сейчас итальянец находится без клуба. Форвард поддерживает форму в составе «Манчестер Юнайтед».
- Последняя команда Росси – «Дженоа».
Сульшер: «Росси забил фантастический гол на тренировке. Фергюсон обернулся и спросил: «А что насчет этого парня?»