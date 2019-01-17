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    «Тоттенхэм» может предложить Росси краткосрочный контракт. Сейчас итальянец тренируется с «МЮ»

    Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси может перейти в «Тоттенхэм».

    По информации Football Italia, лондонский клуб готов предложить 31-летнему форварду краткосрочный контракт в связи с травмой Гарри Кейна.

    Сульшер: «Росси забил фантастический гол на тренировке. Фергюсон обернулся и спросил: «А что насчет этого парня?»

    Источник: Football Italia

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    17.01.2019 19:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 17 января 2019, 19:39

      Да легче Игуана до конца сезона взять и лишним не будет, чем это чудо

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