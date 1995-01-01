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    Сульшер: «Росси забил фантастический гол на тренировке. Фергюсон обернулся и спросил: «А что насчет этого парня?»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что бывший нападающий манкунианцев Джузеппе Росси тренируется с командой, чтобы набрать физическую форму, так как надеется найти себе новый клуб.

    «Я не собираюсь подписывать Джузеппе. Думаю, этого не произойдет, но он хорошо тренировался с нами.

    Он выглядит резким. Джузеппе ищет клуб, поэтому, вероятно, останется с нами еще на неделю, если его не заберут.

    Вчера он забил фантастический гол на тренировке. Старик [сэр Алекс Фергюсон] обернулся и спросил: «А что насчет этого парня?»

    Мы немного помогаем ему подготовиться к следующему шагу. Так что, если есть претенденты, вы должны действовать быстро!» – сказал Сульшер.

    • Итальянец выступал за «МЮ» с 2005 по 2007 год.
    • За английский клуб форвард провел 14 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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