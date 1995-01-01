Сульшер: «Росси забил фантастический гол на тренировке. Фергюсон обернулся и спросил: «А что насчет этого парня?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что бывший нападающий манкунианцев Джузеппе Росси тренируется с командой, чтобы набрать физическую форму, так как надеется найти себе новый клуб.

«Я не собираюсь подписывать Джузеппе. Думаю, этого не произойдет, но он хорошо тренировался с нами.

Он выглядит резким. Джузеппе ищет клуб, поэтому, вероятно, останется с нами еще на неделю, если его не заберут.

Вчера он забил фантастический гол на тренировке. Старик [сэр Алекс Фергюсон] обернулся и спросил: «А что насчет этого парня?»

Мы немного помогаем ему подготовиться к следующему шагу. Так что, если есть претенденты, вы должны действовать быстро!» – сказал Сульшер.