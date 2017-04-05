Росси может сменить «Фиорентину» на «Торино»

Нападающий «Сельты» Джузеппе Росси, права на которого принадлежат «Фиорентине», может в ближайшее трансферное окно сменить клуб, сообщает Tuttosport. В его услугах заинтересовано руководство «Торино». Главный тренер Синиша Михайлович давно следит за 30-летним форвардом. Он должен идеально вписаться в тактическую схему специалиста 4-3-1-2 в паре с Андреа Белотти на острие атаки.

Известно, что в услугах Росси также заинтересованы «Сассуоло», «Сампдория» и «Кьево». Действующее соглашение Росси с «Фиорентиной» рассчитано до 30 июня 2017 года.