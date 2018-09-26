Росси – о допинге: «Я всегда был чистым спортсменом, расследование должно быть прекращено»

Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси, который сейчас находится в статусе свободного агента, опроверг обвинения в применении допинга.

«Я всегда был чистым спортсменом, расследование должно быть прекращено. Положительный результат проба дала из-за случайного попадания вещества.

Оно содержится в глазных каплях для уменьшения глазного давления. Это не считается допингом.

Меня никогда не обвиняли в чем-то более серьезном, чем желтые карточки. Надеюсь, что разумный вывод о том, что вещество попало случайно, приведет к закрытию дела.

Я расстроен, но дал следователям всю возможную информацию. Не знаю какая еда или напиток могли содержать это вещество», – приводит слова Росси Ansa.

12 мая этого года после матча Серии А «Беневенто» – «Дженоа» 31-летний футболист положительную сдал пробу, показавшую в его организме наличие дорзоламида. Итальянское антидопинговое агентство намерено дисквалифицировать Росси на один год. Дело рассмотрят 1 октября.