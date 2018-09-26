Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Росси – о допинге: «Я всегда был чистым спортсменом, расследование должно быть прекращено»

    Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси, который сейчас находится в статусе свободного агента, опроверг обвинения в применении допинга.

    «Я всегда был чистым спортсменом, расследование должно быть прекращено. Положительный результат проба дала из-за случайного попадания вещества.

    Оно содержится в глазных каплях для уменьшения глазного давления. Это не считается допингом.

    Меня никогда не обвиняли в чем-то более серьезном, чем желтые карточки. Надеюсь, что разумный вывод о том, что вещество попало случайно, приведет к закрытию дела.

    Я расстроен, но дал следователям всю возможную информацию. Не знаю какая еда или напиток могли содержать это вещество», – приводит слова Росси Ansa.

    12 мая этого года после матча Серии А «Беневенто»«Дженоа» 31-летний футболист положительную сдал пробу, показавшую в его организме наличие дорзоламида. Итальянское антидопинговое агентство намерено дисквалифицировать Росси на один год. Дело рассмотрят 1 октября.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2018 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 сентября 2018, 11:57

      Это ему только кажется, что он чистый )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11