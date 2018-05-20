Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Испания. Примера 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Европы 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Олимпиада 2008 Испания. Примера 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008