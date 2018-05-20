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Джузеппе Росси
Статистика
Джузеппе Росси - статистика
Завершил карьеру
1 февраля 1987 (39), Клифтон
#25 | Нападающий
173 см | 72 кг
Италия | США
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Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Олимпиада 2008
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1 : 2
20.05.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 0
12.05.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2 : 3
06.05.2018
Фиорентина
1' - 90'
64'
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
3 : 1
29.04.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
3 : 1
23.04.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2 : 1
18.04.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 0
14.04.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 0
07.04.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
2 : 1
03.04.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
1 : 1
31.03.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
1 : 0
18.03.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 1
11.03.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1 : 0
06.01.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0 : 0
30.12.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1 : 0
23.12.2017
Беневенто
Был в запасе
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