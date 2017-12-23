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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Беневенто
Дженоа - Беневенто: обзор матча 23 декабря 2017
Дженоа
23.12.2017, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Беневенто
90+2'
Д. Лападула (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Беневенто
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Лападула
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
В. Белец
83'
Желтая карточка
Д. Катальди
Желтая карточка
Д. Лападула
62'
Желтая карточка
Э. Жуканович
45'
28'
Желтая карточка
Ф. Лучионе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
3-2-4-1
1
Перин
2
Сполли
87
Жуканович
20
Рози
93
Лаксальт
4
Иццо
30
Ригони
91
Бертолаччи
49
Таарабт
44
Велозу
21
Пандев
4-5-1
27
Белец
3
Летизия
15
Лучионе
21
Коста
6
Джимсити
4
Дель Пинто
10
Чичиретти
25
Ломбарди
14
Париджини
32
Катальди
47
Пушкаш
Остались в запасе
Дженоа
Беневенто
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Дженоа - Беневенто
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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