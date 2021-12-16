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  • Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто»

Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто»

16 декабря 2021, 08:57
2

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно дал комментарии после победы над «Беневенто» (2:1) в Кубке Италии.

«Мы выполнили задачу по выходу в следующую стадию турнира. Думаю, команда сыграла хорошо, несмотря на ротацию состава.

Розати давно не проводил полный матч, я его поздравляю. Также хорошо сыграли Терзич, Бенасси и Кокорин. Мы дали игровую практику футболистам, которым она была необходима.

«Фиорентина» могла выиграть 2:0, но ошибки случаются, когда на поле много игроков, которые выступают редко», – сказал Итальяно.

  • Кокорин провел на поле 76 минут.
  • Он впервые за 11 месяцев вышел в стартовом составе «Фиорентины».
  • В течение матча россиянин не реализовал выход один на один.

Источник: Firenze Viola
Италия. Кубок Фиорентина Беневенто Кокорин Александр Итальяно Винченцо
Комментарии (2)
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vmonomah17
1639636414
Цену на Саню накручивает)))
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zigbert
1639637216
В кои то веки.
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