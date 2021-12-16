Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно дал комментарии после победы над «Беневенто» (2:1) в Кубке Италии.

«Мы выполнили задачу по выходу в следующую стадию турнира. Думаю, команда сыграла хорошо, несмотря на ротацию состава.

Розати давно не проводил полный матч, я его поздравляю. Также хорошо сыграли Терзич, Бенасси и Кокорин. Мы дали игровую практику футболистам, которым она была необходима.

«Фиорентина» могла выиграть 2:0, но ошибки случаются, когда на поле много игроков, которые выступают редко», – сказал Итальяно.