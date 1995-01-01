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    Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто»

    Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно дал комментарии после победы над «Беневенто» (2:1) в Кубке Италии.

    «Мы выполнили задачу по выходу в следующую стадию турнира. Думаю, команда сыграла хорошо, несмотря на ротацию состава.

    Розати давно не проводил полный матч, я его поздравляю. Также хорошо сыграли Терзич, Бенасси и Кокорин. Мы дали игровую практику футболистам, которым она была необходима.

    «Фиорентина» могла выиграть 2:0, но ошибки случаются, когда на поле много игроков, которые выступают редко», – сказал Итальяно.

    • Кокорин провел на поле 76 минут.
    • Он впервые за 11 месяцев вышел в стартовом составе «Фиорентины».
    • В течение матча россиянин не реализовал выход один на один.

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    Источник: Firenze Viola

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12338

      Cleaner 34 минуты назад

      Спартак, нужно обратно Кокорина выкупать!..)

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    • ...
      Рейтинг: +92164

      zigbert 1 час назад

      В кои то веки.

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      Рейтинг: +1400

      vmonomah17 1 час назад

      Цену на Саню накручивает)))

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