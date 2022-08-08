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    Фабио Казерта

    Тренер
    Имя Фабио
    Фамилия Казерта
    Команда Беневенто
    Гражданство Италия
    Дата рождения 24 сентября 1978
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Беневенто 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.08.2022 Дженоа 3 : 2 Беневенто
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