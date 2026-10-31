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Италия. Серия B
Команды
Беневенто
Фабио Казерта
Статистика
Фабио Казерта - статистика
Беневенто
Италия
24 сентября 1978 (48)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 6 тур
Беневенто
2 : 0
10.10.2026
Чезена
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Команда
И
В
П
Н
Беневенто
10
4
3
3
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 6 тур
Беневенто
2 : 0
10.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 1
19.09.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 4 тур
Беневенто
3 : 1
11.09.2026
Верона
Италия. Серия В, 3 тур
Асколи
1 : 0
05.09.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 2 тур
Беневенто
1 : 1
30.08.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 1 тур
Беневенто
1 : 2
22.08.2026
Модена
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