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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кротоне
Дженоа - Кротоне: обзор матча 14 апреля 2018
Дженоа
14.04.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Кротоне
28'
Д. Бесса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кротоне
Желтая карточка
П. Перейра
90'
+2
87'
Желтая карточка
М. Тумминелло
46'
Желтая карточка
М. Тротта
45'
+1
Желтая карточка
А. Айети
ГОЛ! 1:0!
Д. Бесса
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
4-3-2
1
Перин
93
Лаксальт
87
Жуканович
2
Сполли
13
Россеттини
91
Бертолаччи
7
Хильемарк
11
Бесса
88
Лазович
16
Галабинов
4-3-3
21
Кордас
19
Фараони
11
Чеккерини
15
Айети
31
Сампиризи
45
Мандрагора
87
Мартелла
11
Риччи
8
Стоян
9
Сими
29
Тротта
Остались в запасе
Дженоа
Кротоне
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
13
Педру Перейра
ПВ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
13
Педру Перейра
ПВ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Дженоа - Кротоне
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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