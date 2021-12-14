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Расписание матчей
Италия. Кубок
Удинезе - Кротоне
Удинезе - Кротоне: обзор матча 14 декабря 2021
Удинезе
14.12.2021, вторник, 20:00
Италия. Кубок, 2 раунд
4 : 0
Завершен
Кротоне
20'
И. Пуссетто
28'
С. Де Майо
41'
И. Саксесс (П)
62'
И. Пуссетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Удинезе - Кротоне
Желтая карточка
М. Зеегелар
83'
Замена
Т. Арслан
️️️️
М. Яяло
65'
Замена
И. Несторовски
️️️️
И. Пуссетто
64'
ГОЛ! 4:0!
И. Пуссетто
Пас отдал
И. Саксесс
62'
62'
Замена
P. Giannotti
️️️️
В. Могос
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Самир
58'
46'
Замена
А. Каргбо
️️️️
М. Марич
Замена
Н. Молина
️️️️
Ж. Макенго
46'
46'
Замена
М. Вулич
️️️️
Н. Дзанеллато
46'
Замена
Н. Пас
️️️️
И. Неделчару
ГОЛ с пенальти! 3:0!
И. Саксесс
41'
Желтая карточка
М. Яяло
36'
ГОЛ! 2:0!
С. Де Майо
Пас отдал
Л. Самарджич
28'
ГОЛ! 1:0!
И. Пуссетто
Пас отдал
И. Саксесс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Кротоне
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
20
Луис Рохас
АП
19
Василе Могос
ПП
30
Godfred Donsah
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
65
Маттео Карнелос
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Кротоне
14
Никита Контини
ВР
12
Марко Феста
ВР
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
24
Pasquale Giannotti
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
3-2-2-2-1
93
Паделли
87
Де Майо
18
Перес
33
Самир
4
Зеегелар
2
Соппи
18
Яяло
17
Макенго
10
Самарджич
23
Пуссетто
90
Саксесс
2-3-1-3
14
Куомо
24
Неделчару
19
Могос
42
Борелло
21
Дзанеллато
20
Рохас
24
Марич
3
Сала
30
17
Макенго
20
Молина
20
Молина
17
Макенго
18
Яяло
30
Арслан
30
Арслан
18
Яяло
23
Пуссетто
90
Несторовски
90
Несторовски
23
Пуссетто
33
Самир
45
Форестьери
45
Форестьери
33
Самир
24
Неделчару
3
Пас
3
Пас
24
Неделчару
19
Могос
24
24
19
Могос
21
Дзанеллато
10
Вулич
10
Вулич
21
Дзанеллато
24
Марич
7
Каргбо
7
Каргбо
24
Марич
Остались в запасе
Удинезе
Кротоне
16
Марко Сильвестри
ВР
65
Маттео Карнелос
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
15
Уолес
ОП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
14
Никита Контини
ВР
12
Марко Феста
ВР
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
65
Маттео Карнелос
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
15
Уолес
ОП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
12
Марко Феста
ВР
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Удинезе - Кротоне
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
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