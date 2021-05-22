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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Фиорентина
Кротоне - Фиорентина: обзор матча 22 мая 2021
Кротоне
22.05.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Фиорентина
84'
Замена
Игор
️️️️
М. Касерес
Замена
️️️️
Л. Чигарини
76'
76'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Ф. Рибери
64'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Л. Венути
46'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Г. Кастровилли
46'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Э. Пульгар
Желтая карточка
К. Джиджи
44'
44'
Желтая карточка
Г. Кастровилли
25'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Франческо Д'Альтерио
ВР
38
Серджио Якубив
ЦЗ
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Фиорентина
12
Якопо Рикко
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-2-3-2
45
Креспи
26
Джиджи
4
Марроне
14
Куомо
8
Чигарини
50
Бенали
10
Мессьяс
79
Молина
96
Унас
9
Сими
13
Перейра
3-3-3-1
1
Террачиано
15
Оливера
4
Касерес
28
Мартинес
5
Венути
5
Пульгар
3
Бираги
7
Бонавентура
8
Кастровилли
7
Рибери
28
Влахович
4
Касерес
44
Игор
44
Игор
4
Касерес
5
Пульгар
6
Валеро
6
Валеро
5
Пульгар
8
Кастровилли
9
Эйссерик
9
Эйссерик
8
Кастровилли
5
Венути
7
Кальехон
7
Кальехон
5
Венути
7
Рибери
9
Кокорин
9
Кокорин
7
Рибери
Остались в запасе
Кротоне
Фиорентина
38
Серджио Якубив
ЦЗ
12
Марко Феста
ВР
33
Франческо Д'Альтерио
ВР
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
12
Якопо Рикко
ВР
3
Фабио Понси
ЦЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
38
Серджио Якубив
ЦЗ
12
Марко Феста
ВР
33
Франческо Д'Альтерио
ВР
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Рикко
ВР
3
Фабио Понси
ЦЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Кротоне - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
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