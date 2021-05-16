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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Кротоне
Беневенто - Кротоне: обзор матча 16 мая 2021
Беневенто
16.05.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Кротоне
13'
Д. Лападула
90+3'
Сими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Кротоне
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Сими
Пас отдал
П. Перейра
Желтая карточка
А. Гайч
88'
Замена
А. Гайч
️️️️
Р. Инсинье
84'
83'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
А. Унас
Желтая карточка
К. Глик
80'
67'
Замена
М. Вулич
️️️️
А. Бенали
67'
Замена
Я. Петриччионе
️️️️
Л. Чигарини
62'
Замена
Л. Рохас
️️️️
Н. Дзанеллато
51'
Желтая карточка
Л. Магальян
Замена
Б. Дабо
️️️️
Д. Капрари
46'
46'
Замена
П. Перейра
️️️️
Л. Марроне
Замена
А. Туйя
️️️️
Ф. Депаоли
36'
24'
Красная карточка
В. Големич
Замена
Р. Импрота
️️️️
А. Ионицэ
19'
15'
Желтая карточка
Л. Марроне
ГОЛ! 1:0!
Д. Лападула
Пас отдал
П. Хетемай
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
96
Адам Унас
ЛП
50
Ахмад Бенали
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
79
Сальваторе Молина
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
88
Амаду Диамбо
ЦП
26
Сирики Саного
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
45
Джан Марко Креспи
ВР
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-3-1-2
96
Монтипо
3
Летизия
15
Глик
93
Барба
23
Депаоли
56
Хетемай
17
Ионицэ
28
Скьяттарелла
94
Инсинье
10
Капрари
18
Лападула
4-4-1-1
12
Феста
16
Магальян
43
Големич
26
Джиджи
4
Марроне
50
Бенали
8
Чигарини
21
Дзанеллато
96
Унас
79
Молина
9
Сими
23
Депаоли
13
Туйя
13
Туйя
23
Депаоли
10
Капрари
6
Дабо
6
Дабо
10
Капрари
17
Ионицэ
16
Импрота
16
Импрота
17
Ионицэ
94
Инсинье
19
Гайч
19
Гайч
94
Инсинье
4
Марроне
13
Перейра
13
Перейра
4
Марроне
8
Чигарини
10
Петриччионе
10
Петриччионе
8
Чигарини
50
Бенали
10
Вулич
10
Вулич
50
Бенали
21
Дзанеллато
20
Рохас
20
Рохас
21
Дзанеллато
96
Унас
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
96
Унас
Остались в запасе
Беневенто
Кротоне
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
88
Амаду Диамбо
ЦП
26
Сирики Саного
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
21
Алекс Кордас
ВР
45
Джан Марко Креспи
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
88
Амаду Диамбо
ЦП
26
Сирики Саного
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Остались в запасе
24
Джованни Д'Априле
ЦЗ
21
Алекс Кордас
ВР
45
Джан Марко Креспи
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Беневенто - Кротоне
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
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