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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кротоне - Брешиа
Кротоне - Брешиа: обзор матча 16 августа 2021
Кротоне
16.08.2021, понедельник, 18:45
Италия. Кубок, 1 раунд
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Брешиа
26'
М. Вулич
77'
С. Мулаттьери
67'
Р. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кротоне - Брешиа
ГОЛ!
С. Молина
1:1
ГОЛ!
Р. Байич
0:1
120'
+1
Красная карточка
М. Паяч
Желтая карточка
М. Джувара
114'
93'
Желтая карточка
Н. Спалек
89'
Желтая карточка
А. Кистана
Замена
В. Могос
️️️️
D. Mondonico
87'
86'
Замена
Э. Ндой
️️️️
Ф. Ягелло
Замена
М. Джувара
️️️️
С. Мулаттьери
78'
78'
Замена
Н. Спалек
️️️️
Д. Бизоли
78'
Замена
С. Морео
️️️️
Ф. Айе
ГОЛ! 2:1!
С. Мулаттьери
Пас отдал
Д. Борелло
77'
67'
ГОЛ! 1:1!
Р. Байич
Пас отдал
Д. Бизоли
Желтая карточка
Д. Борелло
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
М. Вулич
Пас отдал
Д. Борелло
26'
18'
Желтая карточка
Д. Бизоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
33
Davide Mondonico
ЦЗ
42
Джузеппе Борелло
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
24
Pasquale Giannotti
ЦП
79
Сальваторе Молина
ПВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Брешиа
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
51
Андреа Кистана
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
24
Филип Ягелло
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Кротоне
7
Муса Джувара
ЛВ
19
Василе Могос
ПП
14
Zak Ruggiero
ЦФ
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
66
Андреа Папетти
ЦЗ
8
Эмануэле Ндой
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
32
Стефано Морео
ЦФ
2-5-1-1
12
Феста
24
Неделчару
33
50
Бенали
10
Вулич
21
Дзанеллато
24
42
Борелло
79
Молина
19
Мулаттьери
3-3-1-2
25
Бизоли
37
Матею
51
Кистана
24
Ягелло
17
Паяч
24
Мангравити
10
Трамони
11
Байич
97
Айе
33
19
Могос
19
Могос
33
19
Мулаттьери
7
Джувара
7
Джувара
19
Мулаттьери
24
Ягелло
8
Ндой
8
Ндой
24
Ягелло
25
Бизоли
97
Спалек
97
Спалек
25
Бизоли
97
Айе
32
Морео
32
Морео
97
Айе
Остались в запасе
Кротоне
Брешиа
14
Zak Ruggiero
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
66
Йессе Йоронен
ВР
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
66
Андреа Папетти
ЦЗ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
14
Zak Ruggiero
ЦФ
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
66
Андреа Папетти
ЦЗ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Кротоне - Брешиа
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
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